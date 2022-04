COVID ⟩ Lõuna-Eestis tuli enim nakatunuid juurde taas Võrumaal

Võrumaale lisandus 39 (päev varem 31), Põlvamaale 18 (päev varem 13) ja Valgamaale 17 (päev varem 19) uut nakkusjuhtu, selgub terviseameti andmetest.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Lõuna-Eestis praegu kõige kõrgem Põlvamaal – 1123,9 inimest. Võrumaal on sama näitaja 1092,8 nakatunut ja Valgamaal 865,1 nakatunut 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Laupäeva hommiku seisuga on Eesti haiglates 286 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 114 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 62 ehk 54,4% on vaktsineerimata ja 52 ehk 45,6% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 41 uut haigusjuhtu, millest 16 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu.

Suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest kolm olid vaktsineerimata: kaks 80-aastast meest, 70-aastane naine ja 65-aastane naine.