Abi Ukrainale ⟩ Võru naiste talgupäev jätkus teisipäeval pealinnas

Kaitsevõrkude kudumise talgupäev toimus Lühike jalg 6a kella 16 -20. Töövahendid ja materalid olid kohapeal olemas. Suur kogus lõigatud materjali on kohale jõudnud Võru linnast, mille eest ollakse tänulikud Liiva-ATE loomemajale, Ene Palule ja teistele Võru naistele.

Kolmapäeval liitub talgutega Harkivist Eestisse põgenenud vildimeister Inna. Tal on kaasas Ukraina sümboolikaga vilditud rinnamärgid, mida saab kohapeal osta. Kui kellelegi on Innale tööd pakkuda, on võimalik töötoas temaga kohtuda.