Luhamaal ootab piiriületust sadakond veokit

Politsei hinnangul on piiriületust ootamas sadakond veokit ning pikenenud ooteaeg on tingitud eeskätt kaubavedude intensiivistumisest. «Ehkki praegu mahuvad piiriületust ootavad veokid ära piiripunkti ootealale, oleme valmis sellekski, et järjekord võib ulatuda ka maanteedele. Sellisel juhul oleme arvestanud liikluse reguleerimise ja suunamisega piiripunktidesse. Et Sillamäe ooteala on suurem, püüame vajaduse tekkides suunata veokite liiklust ka sinna, sest võimalus on piiri ületada ka Narva piiripunkti kaudu,» lausus Kagu piiripunkti juht Peter Maran.