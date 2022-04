Tibud ja värvilised munad toovad talupidajale sära silma

Silme ees võtab kirjuks. Kõigepealt küülikud: rex, california, uus-meremaa punast ja valget tõugu. Mõni ristand ka. Igaüks oma värvi, isemoodi. Praegu on neid paarikümne ringis, aga nädala lõpuks, nagu pererahvas teatab, on poegimiste tulemusena neid palju rohkem.

«Tõuküülikuid on päris lihtne pidada. Ainuke suurem probleem on puuride koristamine. Vaat see on suur töö,» selgitab Kanepi lähedal Kaagvere külas asuva Sepa talu perenaine Eve Demitševa.