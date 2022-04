GALERII ⟩ Tõrvas läheb käima kohalik televisioon

Avalöök TõrvaTV loomiseks sai teoks 12. aprillil, kui avatud noortekeskuses toimus meediaringi esimene kokkusaamine, kuhu esmalt tuli noortele õpetussõnu jagama TV3 reporter Virgo Pärn.

Esimesel kokkusaamisel räägiti filmimisest ja uudisloo valmistamisest üldisemalt, kuid esimesed julged said juba harjutada Virgo Pärna kaamera ees küsimustele vastamist ja intervjueerimist. Üheks julgeks oli juba varasemalt teleekraanidelt nähtud väike Oliver ehk Oliver Kõvask, kes rääkis TV3 reporterile, et meediaringi tuli ta sooviga saada parimatest parimaks. Beatrice sõnas, et juba esimesel kokkusaamisel sai ta palju uusi teadmisi sellest, kuidas filmimine täpsemalt käib ning mida seejuures silmas pidada.

Idee eestvedaja, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann osales samuti TõrvaTV esimesel kokkusaamisel ja sõnas, et tegemist on loomuliku edasiarendusega Tõrva Raadiole. „2014. aastal pakkusin välja noortele raadio tegemise, mis on kujunenud ümbruskonna noorte liitjaks ja teinud Tõrva veelgi tuntumaks – seal on käinud intervjuud andmas Eesti tuntuimad muusikud kui presidendid. Mitmed noored on sellest saanud elukutse, mis aitab neil täna leiva lauale tuua,“ rääkis Ruusmann.

„Aeg on astuda lisasamm ja tuua lisaks raadiole juurde ka telepilt Tõrva TV näol, mis peaks saama piirkonna uudiste kajastajaks. Vähem oluline ei ole see, et TõrvaTV-s osalemine annaks noortele oskused, mis lisaks ägedusele võivad saada ka nende elukutseks. Videopilt ja väljendusoskus on päev-päevalt kerkimas järjest olulisemaks elu osaks, on ta siis teles, Facebookis või Tik-Tokis," märkis omavalitsusjuht.

TõrvaTV loomise plaane on mõlgutatud juba mõnda aega ning nüüd leiti selle võimekad eestvedajad, kes varasemalt juhendanud NuiaTV tegemist. Meediaringi juhendajateks saavad Sakala ajakirjanik Sigrid Koorep ning videograaf Taavi Bergmann, kes õpetavad noortele nii uudisloo olemust, intervjueerimist kui ka oma kätega videoloo tegemist ja monteerimist.