COVID ⟩ Nakatunute arv vähenes vaid pisut

Võrumaal on uusi nakatunuid 22, Põlva- ja Valgamaal kummaski 11. Terves Eestis analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 3356 testitulemust, millest 627 osutus positiivseks.

13. aprilli hommikuse seisuga on haiglas 266 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 100 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 54 ehk 54% on vaktsineerimata ja 46 ehk 46% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.