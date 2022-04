Galerii, video ⟩ Kevadine suurvesi paisutas jõe üle kallaste

Mustjõe Taheva hüdrojaama vaatluspunktis on Ilmateenistuse andmetel mõõdetud viimase ööpäeva keskmiseks veetasemeks 308 cm, mis võrrelduna märtsi keskpaigaga on teinud läbi 180 cm tõusu. Veetase pole siiski kriitilisel tasemel ja kohalike liiklemist ega majapidamisi see ei ohusta.