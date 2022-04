Ilm läheb lähipäevil senisest soojemaks

Pühapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Öö hakul puhub põhjakaare, pärast keskööd muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6 kraadi, rannikul tuleb paiguti kuni +2 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 5-10, rannikul paiguti 3 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Vastu hommikut sajab mitmel pool vähest vihma või lörtsi. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati vihma. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s. Sooja on 8-12 kraadi, rannikul 5 kraadi lähedal.