COVID ⟩ Lõuna-Eestis lisandus esmaspäeval 43 nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on kõige kõrgem praegu Võrumaal - 804 inimest. Põlvamaal on vastav näitaja 734 ja Valgamaal 446. Sealjuures Võru- ja Valgamaal on viirus taandumas, Põlvamaal kasvamas.