COVID ⟩ Nakatunute arv langes Lõuna-Eestis alla kümne

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on kõige kõrgem praegu Võrumaal - 852 inimest. Põlvamaal on vastav näitaja 701 ja Valgamaal 492.

18. aprilli hommiku seisuga on Eesti haiglates 210 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 90 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 57 ehk 63,3% on vaktsineerimata ja 33 ehk 36,7% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.