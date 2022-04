Töötuna on arvel 217 Ukraina põgenikku

Lõuna-Eestis töötukassas arvel olevatest Ukraina põgenikest ligi 90 protsenti on naised. Ligi 75 protsenti on vanuses 25-54 eluaastat. Ligi 40 protsendil on kõrgharidus ning umbes sama palju on neid, kelle haridustase on täpsustamata. Valdav enamik räägib vene ja ukraina keelt, 8,7 protsenti inglise keelt ning pool protsenti (kolm inimest) ka eesti keelt.