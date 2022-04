Kas Ukraina põgenikke peaks aitama?

Kindlasti. Seda on nii palju korratud, et läheb juba klišeeks, aga Ukraina tõepoolest sõdib ka meie vabaduse ja Euroopa vabaduse eest ning selgelt meie põlisvaenlasega. Neid, kes on pakku tulnud, tuleb aidata ja Eesti sammub siin esirinnas.