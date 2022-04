Veteranipäev jõuab tänavu ka Võrru

Algatuse taga on MTÜ Eesti Kaitseväe Veteranid. Selle juhatuse liige Artjom Heinsaar ütles, et seni on taoline sündmus veteranipäeval aset leidnud vaid Tallinnas. «Tänavu mõtlesime, et see võiks laieneda mujalegi. Iga aastaga võiks olla rohkem neid kohti, kus see teoks saab.»