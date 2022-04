VIDEO JA GALERII ⟩ Maailma suurimal aerumaratonil sündis ridamisi erilisi tulemusi

«Kui palju paatkondi tegelikult teekonda alustas, saime teada esimeses mõõtmispunktis Liitva silla juures – seal oli neid 952. Paljud registreerunud andsid paraku vahetult enne starti teada, et on kas haigestunud, kätt vigastanud või siis tundis mõni tiimi liige ennast halvasti,» rääkis Irves.

Kõrgest veeseisust hoolimata pidi mitu võistkonda maratoni kanuu või süsta purunemise tõttu pooleli jätma. Finišisse jõudis 911 paatkonda ehk 95,7 protsenti kõigist startinutest, mis on Irvese kinnitusel samuti üks läbi aegade parimaid lõpetamise protsente. Viimane paat lõpetas teekonna pühapäeva varahommikul kell 5.33, aga selles viibisid korraldajad. «Pidime olema kindlad, et keegi pole enam rajal,» põhjendas Irves.

Esimesena jõudis finišisse tiim Nelo/#sportlandteam, kuhu kuulusid Pärnust pärit Joosep Karlson ja Andreas Baum. Teekonna peale kulus neil seitse tundi, 24 minutit ja 19 sekundit. Tegu on võistluste rekordajaga.

«Tänavune maraton oli eriline sellegi poolest, et kunagi varem pole võitnud kanuu. On ju süst oluliselt kiirem alus ning sellega on ka lihtsam manööverdada,» tõdes Irves.