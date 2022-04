GALERII ⟩ Võrus läidati jürituli Jüri tänavaga piirneval keskväljakul

Tuletoojaid tervitama tulnud Võru linnavolikogu aseesimees Toomas Sarapuu sõnas, et ehkki jüritulega on seotud palju legende, osalt ka reaalseid, on sellel eestlaste jaoks olnud ka märksa praktilisem tähendus - märkis see ju ka põllutööde algust.