Valgamaa meistrikullad läksid taas Otepää mälumänguritele

Otepää võistkonna liige Urmas Kuldmaa nentis, et sedapuhku jäädi mitmel puhul hätta küsimustega, mis konkurentidele erilist peavalu ei valmistanud. Näiteks ei mõeldud välja, et bändiga Creaker Kids tähelendu alustanud ja superstaarisaatest tuule tiibadesse saanud lauljatar on Birgit Sarrap. Või et 1975. aastal Elvas sündinud, mitmes Tartu klubis mänginud ja karjääri 2006/07. hooajal KK Valga ridades lõpetanud korvimees on Toomas Kandimaa. „Seekord oli kuidagi palju riukalikke küsimusi ka,” lisas tiimikaaslane Kaido Mägi.