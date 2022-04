GALERII ⟩ Tõrvalased matkasid koos president Kaljulaidiga

President Kersti Kaljulaid sõnas, et linnamatkad on saanud kiiresti armsaks traditsiooniks. “Ootasin juba kolmandat matka Tõrvas - see andis toreda võimaluse tutvuda Eesti kantidega veidi teise pilguga ja toreda seltskonnaga ka juttu ajada. Rääkida sellest, mis inimestele korda läheb ja mille üle nad kodukandis uhkust tunnevad. Ja muidugi lihtsalt laupäeval liikuda ilma mureta, ega keegi eest ära jookse või järele ei jõua. Lapsekärusidki on varasematel matkadel ohtralt nähtud,” sõnas ta.