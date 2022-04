Serviti pallurid jõudsid Balti liiga finaali

«Enne mängu eeldasime, et kohtumine tuleb keeruline, kuid niipea, kui saavutasime suurema edu esimesel poolel, arvasime, et läheb lihtsamaks,» jagas muljeid Hendrik Varul. «Kui kaotasime selle edumaa, võitlesime iga punkti eest mängu lõpuni välja. Mängu lõpp oli täielikult Estoni töö. Muidugi üritasime teda aidata, aga kui Eston on väravas, saab kaitses pisut rahulikumalt toimetada.»