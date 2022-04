«Põhiline argument ja mõte, miks me selle omal ajal soetasime, oli kinnistul asuv 1967. aastal puuritud esimene mineraalveekaev Värska piirkonnas,» rääkis ASi Värska Originaal nõukogu esimees Urmas Jõgeva. «Meie mõte oli see kaev rekonstrueerida ja nüüdseks on see ka kasutusel.»