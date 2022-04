VIDEOLUGU ⟩ Talveunest ärganud veinitalud avasid kaheks päevaks uksed

«Suhtumine Eesti veinidesse hakkab tasapisi muutuma,» ütles Uue-Saaluse veinitalu perenaine Maris Kivistik. «Kui olid suured ümberkorraldused 1990ndatel, siis tõesti Eesti veini maine oli madal ja just seetõttu, et tegemist oli kangendatud punaste veinidega ehk peetidega. Inimesed arvasid, et ega ka siit midagi head loota ei ole, aga nüüd kui Eesti Veinitee on tulnud välja väga kvaliteetsete kuivade marjaveinidega, mida ka sommeljeed hindavad, vaatavad restoranid järjest enam kohaliku toodangu peale. Kui mõtleme välisturisti peale, siis teda võibolla ei huvita chardonnay, pinot grigio, primitivo, mida ta saab ükskõik kust maailma nurgast, vaid teda huvitavad eelkõige kohapeal toodetud maitsed.»