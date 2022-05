Sõbrad meenutavad: võimas mees oli

«Tal oli alati mõni nali varuks, mis sulatas jää kontakti alguses ja see oli miski, mis oli Ülole omane,» jätkas Gotmans. «Teiseks tema maamehe hoiak. Ta ei häbenenud kunagi, et on pärit Setumaalt ja töötab Võrumaa heaks.»

Lisaks sellele, et Ülo Tulik oli spordimees, oli ta Gotmansi sõnul ka südikas jahimees, kes tutvustas seda elulaadi ka neile, kes muidu jahindusest kaugel olid. «Ta kutsus omavalitsusjuhte jahti, mitte relvastatult, vaid põdra ajujahti, kus sai kilomeetrite viisi metsas käia. See jääb kindlasti Ülost meelde nii mulle kui paljudele teistele, kes polnud jahindusega varem kokku puutunud,» sõnas ta.

Ülo Tulik kuulus aastaid Võrumaa Jahimeeste seltsi juhatusse. «Teada oli, et ta haige on, aga kui see asi käes, on raske igal juhul,» ütles Võrumaa jahimeeste seltsi esimees Mati Kivistik. «Võrumaa Jahimeeste seltsile, meie juhatusele, on see suur kaotus.»