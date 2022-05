Päästjatel tuli tegeleda erisuguste kulupõlengute ning liiklusavariidega

Päästeamet tuletab meelde, et lihtsa tuletegemise ohutusreegli eiramisest võivad süttida tulekahjud, kus hävib ulatuslikult loodust ja vara. Põleng võib alguse saada ka maha visatud suitsukonist, tikust või heinapõllul vedelevast klaaspudelist. Kulupõletamine ja süütamine on aastaringselt keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus.

lõkkekoht peab olema hoonetest, puuriitadest ja metsast ohutus kauguses, sest lendavad sädemed võivad need kergesti süüdata;

kasulik on lõke piirata kivide või pinnasevalliga;

lõkkel tuleb lasta täielikult ära põleda või kustutada see vee või pinnasega.

1. mail kella 13.57 ajal põles Põlva vallas Uibujärve külas hektar kulu, mida päästjad ATV abil ligi poolteist tundi kustutasid. Maaomanik väitis, et põleng sai alguse aiatraktorist lennanud sädemest, kuid päästetöö juhi hinnangul tundus jutt ebatõenäoline. Ilmselt oli kulu süüdatud. Päästjad juhivad tähelepanu, et kulupõletamine on ohtlik ja keelatud tegevus.