Teisipäevaste eeltalgutega saab hoo sisse Teeme Ära talgunädal

Teisipäeva varahommikuse seisuga oli talguveebi kirja pandud üle 1000 talgu enam kui 11 000 talgulisega, kuid abikäsi oodatakse juurde igal pool. Kõik eestimaalased ja ka uued kaasmaalased Ukrainast on oodatud talguid valima ja end osalejana registreerima Teeme Ära kodulehel www.teemeara.ee. Samal aadressil saab jätkuvalt kirja panna ka talguid.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et sel nädalal koguneb kõikjal üle Eesti tuhandeid talgulisi, et kaasa aidata kodukandi turvalisuse suurendamisele ja meie ühise elukeskkonna edenemisele. «Rõõmustav on näha, et koroonaviiruse pandeemia pole pärssinud eestimaalaste talguindu ja paljudes kogukondades üle Eesti oodatakse juba pikisilmi igakevadist Teeme Ära talgupäeva,» lausus Tüür. «Kui kahel eelmisel kevadel saime koroonaviiruse leviku tõttu koguneda talgutele vaid lähedaste ringis, siis sel aastal toimub traditsiooniliselt maikuu esimesel laupäeval peetav üle-eestiline talgupäev tavapärasel kujul.»

Kui seegi on tänavu tavapärane, et iga inimene ja iga kogukond saab talguid ise eest vedada ning teisi kaasa kutsuda, siis sel kevadel innustavad korraldajhad talgutel osalema ka uusi kaasmaalasi, kes on sattunud Eestisse Ukraina sõja eest põgenedes. «Talgupäev pakub õlatunnet ja turvatunnet, mis on sel kevadel meile kõigile olulisem kui kunagi varem, kuid eriti oluline neile, kes on sõja tõttu kaotanud lähedased, kodu ja töö. Üheskoos talgutöid tehes ja talgusuppi süües saame avada oma südamed meie uutele naabritele, saada tuttavaks ja võtta nad vastu oma kogukondadesse igas Eestimaa nurgas,» rääkis Tüür.

Talgupäeval ühiselt veedetud hetked aitavad suurendada lisaks iga inimese turvatundele ühiskonna sidusust ning turvalisust.

Sel kevadel on Teeme Ära talgupäeva raames suurema tähelepanu all koduümbruse veekogude ohutus. «Koostöös päästeametiga kutsume üles panustama väiksemate veesilmade ohutumaks muutmisele, sest ühiselt saame ära teha palju, et hoida ära ohtlikke olukordi meie kodude vahetus läheduses asuvate veekogude juures,» selgitas Tüür.

Ta lisas, et veeohutusega seotud talgutööde hõlbustamiseks saavad talgujuhid toeks ehituspoe 25-eurose kinkekaardi, mida on juba saadetud 250 talgupaika.

Jätkuvad ka looduse mitmekesisuse ning elurikkuse toetamisega seotud talgutööd. Liigirikka niidulillede lapikese rajamise toetuseks saavad talgujuhid soovi korral seemnepaki omamaiste liikidega. 3. mai seisuga jagub veel nii kinkekaarte kui ka seemnepakke. Lähem info on üleval talguveebis www.teemeara.ee.

Talguid toimub taas väga erinevaid. Nii näiteks plaanib Kalamaja päevade korraldusmeeskond talgutöid, et seada oma koduümbrus korda 14.-15. mail aset leidvateks Kalamaja päevadeks. Selleks saavad kõik Kalamaja elanikud ja ka teised vabatahtlikud käed külge panna.

Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev sai tõuke 2008. aasta suurest prügikoristusest ning sellele järgnenud 2009. aasta mõttetalgutest. Alates 2010. aastast on talgute korraldamine iga aktiivse kodaniku, kogukonna ja ühenduse võimalus midagi oma elukeskkonna heaks ise ära teha.