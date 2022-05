Algab rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus

Võistluse eesmärk on jäädvustada ja väärtustada pühapaikade kultuuri- ja looduspärandit ning innustada inimesi nendega tutvuma.

Kuvavõistlus toimub eesti, soome ja vene keeles ning keskendub soome-ugri rahvaste ühisele pärandile.

Võistluse peaauhind on 1000 eurot, Soome auhind 300 eurot ja kuni 16-aastaste auhind 200 eurot. Lisaks on välja pandud Vana-Võrumaa, Virumaa, Mulgimaa, saarte ja muud eriauhinnad.

Hiite kuvavõistlus toimub alates 2008. aastast ja tänavune on järjekorras 15. Teadaolevalt on see ainus omataoline fotovõistlus maailmas. Kuvavõistlusele saadetud fotod moodustavad ainulaadse kultuuriloolise arhiivi, mis on veebis vabalt kättesaadav aadressil https://www.hiis.ee/kuva/kuvavoistlused.

Looduslik pühapaik on mets, puu, kivi, veekogu, pinnavorm, või maa-ala, mida on juba meie esivanemad pühaks pidanud. Pühapaikadega seotud peamised tavad on palvetamine, tervendamine, andide toomine, tule tegemine, pühade pidamine ja lahkunute mälestamine. Paljud pühapaigad on praegu elavas kasutuses.

Eesti ühines 2008. aastal Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) otsusega, millega looduslikud pühapaigad tunnistati inimkonna vanimateks kaitsealadeks, mida tuleb hallata põliseid tavasid järgides.

Eestis leidub hinnanguliselt 5000 ajaloolist looduslikku pühapaika, millest ligi 1400 on kantud looduslike pühapaikade kaardile. 541 pühapaika on üleni või osaliselt võetud muinsuskaitse alla.

Sadakond pühapaika on looduskaitse all. Tuntuimad pühapaigad on Suur ja Väike Taevaskoda, Kaali Pühajärv, Panga pank, Saula Siniallikad, Jägala juga, Tülivere tamm, Tamme-Lauri tamm, Kuremäe Hiiemägi, Ebavere Hiiemägi, Paluküla Hiiemägi, Laiuse Siniallikas, Tartu Toomemäe kivi, Ülendi hiiepärn, Võhandu Pühajõgi, Toila Pühajõgi, Ranna Tuhandeaastane tamm, Otepää Pühajärv, Matsimäe Pühajärv ja teised.