Asjaolude väljaselgitamine on algusjärgus! ⟩ End noaga vigastanud mees suri teel haiglasse

Prokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Kaarel Kallas lisas, et seda, mis tolles korteris üleeile hommikul toimus, selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus. «Tegemist on äsja juhtunud sündmusega ning tänaseks on esmased menetlustoimingud küll tehtud, kuid asjaolude väljaselgitamine on endiselt algusjärgus,» kommenteeris ta.