Liidrivahetust tunnistanud käsipalli meistriliiga jätkub nelja kohtumisega

Liigatabeli tipp elas pühapäeval üle muudatuse, kui Serviti alistas kodusaalis Viljandi. Nii on kahel tänavusel paremal meeskonnal võrdselt 28 punkti, väravate vahe asetab kõrgemale põlvalased. Järgnevad HC Tallinn 17 ning Raasiku/Mistra, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja SK Tapa seitsme silmaga.

Bo Østergaard: Serviti ja Viljandi on mõlemad kulda väärt

Võib tunduda, et HC Tallinnal pole millegi nimel mängida, sest pronksmedalid on kinldustatud ning juhtduot ei püüa. Aga mullusel hõbedal on ees kohtumised nii Viljandi HC-ga kui ka Põlva Servitiga ning seeläbi võimalus meistri selgitamisel sõna sekka öelda.

«Kaks meeskonda on sel hooajal selgelt teistest paremad ja minu silmis on mõlemad kulla ära teeninud, aga kahjuks saab võitja olla vaid üks. Me pole kumbagi sel hooajal veel alistanud ja see annab meile lisamotivatsiooni,» kinnitas pealinlaste peatreener Bo Østergaard.

«Tabeliseisu vaatamata on minu lähenemisnurk, et viimased viis kohtumist on vaja võita. Usutavasti on ka meie mängijatel piisavalt võidunälga. Võlgneme nii meistriliigale, Viljandile kui ka Servitile, et anname viimastes mängudes oma parima ja sunnime tulevast meistrit kulla nimel tööd tegema,» sõnas Tallinna taanlasest juhendaja.

Viljandi ja Tallinn on tänavu meistri- ja karikavõistlustel kohtunud neli korda ning neist kolmel puhul on võitjana väljunud mulgid. Märtsi viimasel päeval tehti Kalev spordihallis dramaatilise lõpplahendusega mängus 27:27 viik, kui Viljandi viigistas lõpuvilejärgse karistusviske abil.

SK Tapa rihib neljandat kohta

Lisaks HC Tallinnale peab sel nädalal kaks kohtumist ka SK Tapa, kes neljapäeval võõrustab liidriks tõusnud Põlva Servitit ja sõidab pühapäeval külla HC Tallinnale. Põlvalastele on Tapa kaotanud kõik seitse tänavust vastasseisu, Tallinnaga tehti märtsi lõpul kodusaalis korra ka 23:23 viik.

«Palju pole enam jäänud, aga eks see hooaeg on sidrunist juba päris korralikult mahla välja pigistanud. Koos hooajaeelsete turniiridega tuleb meil kokku 60 mängu kanti ja lühema pingiga tiimidele on seda ikka palju,» tunnistas Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

«Hooaeg on tervikuna põnev olnud ja läheb nii lõpuni. Tähtsad mängud on ees ja püüame sel nädalal siis esikolmiku meeskondi torkida. Väsimusfoonist hoolimata on poistel motivatsioon kõrgel, sest kuues koht ju ei kutsu, neljas oleks palju kenam,» lisas Koppelmann.

Tähtis kohtumine tabeli tagumise kolmiku seas leiab aset kolmapäeval, kui HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ootab külla Raasiku/Mistrat, kes viimati suutis Servitilt punkti näpata. Kaks meeskonda on tänavu suisa seitse korda vastamisi olnud ning Kehral on viis ja Raasikul kaks võitu.

Meeste meistriliiga sel nädalal:

4.05. 19:00 Viljandi HC – HC Tallinn (Viljandis)

4.05. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Raasiku/Mistra (Kehras)

5.05. 19:00 SK Tapa – Põlva Serviti (Tapal)