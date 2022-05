GALERII ⟩ Lasval põles saepurupunker

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik lisas, et päästjate saabudes oli süttinud ka tootmishoone juures oleva katlaruumi uks, ka oli oht ümbruskonna süttimiseks. «Tuld hakkasid võtma ka kaks tühjalt seisvat kuuri, mööda maad oli tuli läinud hakkepuiduhunnikuni, aga päästjad said selle ära piirata,» lausus ta. Tuli lokaliseeriti 15.50.

Millest tuli põleg võis alguse saada, on raske öelda, kuid kusagilt säde punkrisse sisse sai. «Punker on metallist, see ei ole täiesti maha põlenud, küll aga põleb saepuru. Tulekahjustusi sai ka tootmishoone katlaruumi üks.»