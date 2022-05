Uuring: koolidel napib kiusuennetusega tegelemiseks nii aega kui ka raha

Tänasel ÜRO kiusamisvabal päeval kutsub sihtasutus üles kooliõpilaste mõtteid levitama ja annetusega kiusamise vähenemisele kaasa aitama.

Hiljutine Praxise uuring kirjeldab, et kiusamise ennetamiseks on koolidel puudu aega, raha ja jaksu. Aeg on peamiselt seotud just personali puudusega – nii õpetajaid kui ka tugispetsialiste on koolis liiga vähe, et jõuaks pühendada oma aega laste omavaheliste probleemide lahendamisele.

«Koolidel on olnud kaks viimast aastat väga raske, õpetajatel on liiga suured koormused ja sellistes olukordades kiputakse keskenduma eelkõige õppeainetes edasi jõudmisele,» lausus Kiusamisvaba Kooli sisujuht ja KiVa-koolide mentor Kristiina Treial.

Koole aitab kiusuennetusega tegelemisel SA Kiusamisvaba Kool, mille tegevus sõltub aga heatahtlikest annetajatest. Kiusamisvaba Kool korraldab tänase kiusamisvastase päeva puhul sotsiaalmeedias kampaania – «Kiusamise ennetamine on just praegusel ajal väga oluline, sest..», mille eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine ning annetuste kogumine sihtasutuse põhitegevuste elluviimiseks.

Kampaania raames korraldati KiVa kiusuennetusprogrammi kasutavate koolide õpilaste seas videokonkurss, mille parimaid tunnustas auhindadega Telia. Konkursile laekunud töödes kajastub selgelt noorte mure kiusamise tagajärgede pärast. «Üle poolte konkursil osalejatest tõstatas kiusuennetuse tähtsust Eestisse jõudvate Ukraina sõjapõgenike kontekstis. Koolinoored rõhutavad, et elu- ja koolikeskkond peab olema turvaline ja sõbralik kõigile,» sõnas Treial.

Treial tõdes, et hoolimata keerulistest aegadest tuleb meeles pidada, et kiusamine kui seni üks suuremaid laste vaimse tervise kahjustajaid, ei ole kuhugi kadunud. «Me ei saa kiusamist tahaplaanile jätta. Suurema ärevuse tõttu ühiskonnas on praegu vaat et varasemast tähtsamgi koolides sihipäraselt tegutseda turvaliste ja hoolivate suhete nimel,» nentis Treial.