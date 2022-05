Lähipäevil kerkivad õhusooja maksimumid 18 kraadini

Öö hakul on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Kesköö paiku saartest alates kattub taevas pilvedega, aga ilm püsib endiselt sajuta. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 2-6 m/s ning laine kõrgus on 0,2-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni 3 kraadi.

Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib kohati vähest vihma sadada. Tuul pöördub edelasse ja lõunasse 3-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 10-14, tuulele avatud rannikul kuni 7 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 3-8, puhanguti 12 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 7-11 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab nõrka vihma. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul kuni 11 m/s. Sooja on 2-8 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on vihmahooge. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9 m/s. Sooja on 12-17, meretuulele avatud rannikul kuni 8 kraadi.

Laupäeva öösel on selge, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis võib paiguti vähest vihma sadada. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, saartel puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool on vihmahooge, õhtul jõuab saartele ja Loode-Eestisse tihedam vihmasadu, mis levib kagu suunas. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, puhanguti kuni 14 m/s, õhtul pöördub saartelt alates loodesse. Sooja on 12-18, meretuulele avatud rannikul kuni 8 kraadi.