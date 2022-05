Leigo Järvemuusika tähistab kolme Järvi juubeleid

Kogu programmi on seekord kokku pannud Järvid ise ning see sisaldab nende lemmikteoseid läbi aegade.

Kaunil suveõhtul aset leidval «Loojangukontserdil» kantakse ette Pjotr Tšaikovski, Jean Sibeliuse, Eino Tambergi ja Aleksandr Glazunovi teoseid, laval on Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigendid Neeme Järvi, Paavo Järvi ja Kristjan Järvi. Solistidena astuvad üles Teet Järvi (tšello), Maarika Järvi (flööt) ja Lisa Kawasaki-Järvi (flööt), Madis Järvi (viola), Miina Järvi (viiul), Ingely Laiv-Järvi (oboe) ja Marius Järvi (tšello).

Lisaks on «Päikesepaiste kontserdil» laval lausa kümme Järvide perekonna solisti – Martin Järvi (viiul), Madis Järvi (viola), Mihkel Järvi (klaver), Miina Järvi (viiul), Marius Järvi (tšello), Teet Järvi (tšello), Mari Järvi (klaver), Maarika Järvi (flööt), Ingely Laiv-Järvi (oboe) ja Lisa Kawasaki-Järvi (flööt).

«Festivalil on rõõm taaskord Järvisid Leigole kutsuda, viimati oli Järvide suguvõsa Leigol nii suurelt esindatud 2010. aastal. Meil on olnud pikaajaline koostöö ning sel aastal on kohe eriti põhjust mitu põlvkonda taas musitseerima ja dirigeerima kutsuda,» rääkis Leigo Järvemuusika festivali korraldaja Tiiu Tamm.