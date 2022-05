Võru pärimustantsu festivali passide müük on alanud

Oodatud on kõik pärimuse ja tantsu- ning muusikahuvilised, kellel on soov näidata oma tantsuoskust, nautida teiste esinemisi, veeta mõnusaid päevi ja õhtuid tantsutubades ning tantsingutel, elada kaasa lõõtsamängus mõõduvõtjatele, nautida muusikaelamusi, sõlmida uusi tutvusi, kohtuda sõpradega või lihtsalt nautida toredat suve tantsupealinnas. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele.

Need pärimustantsud mida tantsitakse tantsuklubides, on kavas ka Võru festivali õpitubades, tänavatantsus, tantsu-orienteerumistel, kontsertidel ja etendustes. Näitame moetantsude «antikvariaati» nii kodurahvale kui väliskülalistele. Uurime kust ja kuidas need ajatud moodsate tantsude sammud vana moodu perrä erinevatele rahvastele selgeks on saanud.