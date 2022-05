GALERII ⟩ Võrus tähistati Euroopa päeva

Kella 17ni on linnaväljakul on avatud infotelgid ning teadustelk, kus saab Kolme Põrsakese, KVARKi ja Rakett69 Teadusstuudiote juhendajate abil avastada erinevate teaduskatsete maailma. Näiteks saab teha ise ainet, mis on nii tahke kui ka vedel, päästa muna, lahendada nuputamisülesandeid ning osaleda suurel grilltikutorni ehitamise võistlusel. Päevakava näeb ette ka ka mitmekülgset meelelahutusprogrammi, UMA MEKK kevadlaata ning mõttevahetusi.