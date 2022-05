Politsei otsib Põlvas kadunud 69-aastast Üllet

Täna veidi enne kella 17 pöördus politseipatrulli poole Ülle lähedane, kes teatas, et naine on täna kodust lahkunud ning tema asukoht on teadmata. Oma tervisliku seisundi tõttu ei pruugi Ülle orienteeruda ning vajab abi koju naasmiseks. Üllet otsivad piirkonnast politseipatrullid ja naise sugulased.