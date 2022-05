Laupäevast peatatakse ahvenapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

Valitsuse määruse kohaselt on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel lubatud aastas püüda 842,08 tonni ahvenat, millest kuni 421 tonni tohib püüda esimesel poolaastal. 13. mai seisuga on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püütud 379 tonni ahvenat, mis moodustab 90 protsenti esimese poolaasta kvoodist.

Kalapüügiseaduse kohaselt peatatakse veealal kutseline kalapüük, kui sealsed püügivõimalused või selle ala kohta lubatud kogused on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses. Püügipiirangu reguleerimise aluseks on valitsuse 22. novembri 2021. aasta määrus, millega on kehtestatud ahvena lubatud aasta ja poolaasta saagid.