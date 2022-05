GALERII ⟩ Võrus peeti koolieelikutele ohutuspäeva

Piirkonnapolitseinik tõdes lasteaedades toimunud õppepäevadele tagasi vaadates, et lapsed nautisid projektis kaasa löömist ja uute ning vajalike teadmiste hankimist täiel rinnal. «Eranditult kõik lapsed on olnud õpihimulised ning võtavad uued teadmised kiirelt omaks. Kui lastele järjepidevalt räägime, kuidas nad iseseisvalt ja ohutult uues eluetapis toime võiks tulla, ei ole sellest kasu üksnes lapsepõlveks, vaid kogu nende edasiseks eluks,» vahendas Sarik.

Ta lisas, et needsamad ja paljud teisedki koostööpartnerid on õppeaasta vältel käinud ühes politseiga erinevates lasteaedades ning jaganud sealsete väikeste inimestega oma teadmisi ja kogemusi. «Õigepea kooliteed alustavatele mudilastele on räägitud üleüldisest ohutusest, liikluskäitumisest, tuleohutusest, kiusamisest ja vägivallast, esmaabist ja selle andmisest ning ka kadumistest ja neis olukordades õigest käitumisest. Selles osas suured tänud ka lasteaia õpetajatele, kes teevad igapäevaselt laste kasvatamisel, suunamisel ja harimisel väga tänuväärset tööd,» vahendas Sarik, kelle sõnul said tänavu lapsed õpitut kinnistada ka sel aastal valminud töövihikut täites.