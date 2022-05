Ees on ootamas maikuu kohta väga jahedad ilmad

Pühapäeva öösel on Lääne-Eestis selgem ja sajuta ilm. Ida pool on muutliku pilvisuse ja kohatiste vihmahoogudega ilm, hommikuks taevas kõikjal selgineb. Puhub lääne- ja loodetuul 3-9, hommikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 2-7 kraadi. Päeval on Lääne-Eestis pilvi vähe ja ilm on sajuta. Ida pool on pilverünki, millest kohati hoog vihma tuleb. Loode- ja läänetuul tugevneb 5-12, puhanguti kuni 17 m/s, õhtul nõrgeneb. Sooja on 9-14, Lõuna-Eestis kuni 16 kraadi.

Esmaspäeva öösel on laialdaselt selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 4-9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 2-7 kraadi, kuid maapinna lähedal võib temperatuur ka 0 kraadini langeda. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, puhanguti 15 m/s. Sooja on 8-13 kraadi.