GALERII ⟩ Naiskodukaitse koormusmatkal võidutses Võrumaa ringkond

Koormusmatk on organisatsiooni iga-aastane kõige raskem patrullvõistlus. Keskmiselt 95-kilomeetriseks kujunenud rajal pidid naised täitma erinevaid ülesandeid, millega testiti nende teadmisi, jõudu ja ka nutikust, teatas kaitseliit. Selleaastase koormusmatka karika viis endaga koju Võrumaa ringkonna võistkond koosseisus Kristi Randla, Diana Pungar, Laura Vill ja Laura Järvpõld.

Koormusmatka peakorraldaja Nele Pernitsa sõnul soovisid nad korraldajatega sel aastal teha ülesandeid pisut teistmoodi. Nii said võistlejad näiteks võimaluse oma hirmusid ületada köiega laskumise ülesandes ning testida tähelepanu varahommikul metsavendadega vesteldes.

Kõikidest võistkondadest kümme jõudis ka finišisse, kolm olid sunnitud tervise tõttu matka katkestama. Rada oli raske just maastiku ja tempo tõttu, kuid võiduvõistkonna liikme Diana Pungari sõnul on olulisim, et tiim oleks ühtne ja vaim tugev.