VIDEOLUGU ⟩ Uuendusliku laua taga saab töötada ka seistes

«Stiimul seda asja arendada tõusetus olukorrast, mis siin kaks aastat on valitsenud, et inimesed on sunnitud või ka tahavad töötada kodus,» rääkis Võrumaa kutsehariduskeskuse puiduala oivakeskuse Tsenter arendusspetsialist Lauri Semevsky. «Võtsime eesmärgiks arendada välja mitmeotstarbeline töölauakomplekt, mis võiks ideaalis sobida ka näiteks maakodusse.»