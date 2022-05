Otepää tähistab laupäeval Eesti lipu päeva

"Saame lasta oma rahvusvärvidel uhkusega lehvida, kuid mõtted liiguvad tahes või tahtmata maailmas toimuvale. Mõned aastad tagasi korraldati rahvaküsitlus, et teada saada, kuidas inimesed meie lipuvärve tõlgendavad. Kõiki teisi variante edestas ülekaalukalt arvamus - taevas, muld ja vabadus," ütles Otepää vallavanem Jaanus Barkala. "Meil on sinine rahutaevas, kus ei lenda vaenlase lennukid ja kust ei kuku kaela purustavaid pomme. Meil on must muld, mida saame rahus harida ja mis ei ole täis pikitud miine ning maakamarat ei ole puruks sõitnud vaenlaste tankiroomikud. Kõige tähtsam, et meil on vabadus, mida nautida ning me saame olla täieõiguslikud, vabad ja õnnelikud peremehed omal maal. Kutsun kõiki üles 4. juunil, Eesti lipu päeval, heiskama sinimustvalget lippu ja asetama seda oma kodus või töökohal aukohale. Vaatame seda lippu, oleme uhked ning mõtleme oma kangelastele, kes selle lipu all on võidelnud kätte meile vabaduse."