«4,4 miljonit on päris suur raha ja need tööd on meil plaanitud kolmeks aastaks,» ütles LEHi juhatuse liige Arvi Vask. «Osa investeeringuid on juba tehtud, nagu kuuenda korruse B-sektsiooni remont, ja kohe hakkab pihta 8A remont. Lisaks on plaanitud EMO juurdeehitus – seda praegu projekteeritakse.»