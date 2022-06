Teadlane: perenime panekuga sooviti setod eestlasteks teha

Sada aastat tagasi said setod endale kampaania korras eestipärased perekonnanimed, mis pidid tollase arusaama järgi nad moodsasse Eesti ühiskonda lõimima. Paraku jäid aga eesti perenimede paneku hoogtöös üles märkimata vanad seto nimed, mis nüüdseks on enamasti unustatud, rääkis kirjandusteadlane Vahur Aabrams, kes on üks Värska talumuuseumis eilsest avatud, perenimede panekule pühendatud näituse autoreid.