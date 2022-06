VIDEOLUGU ⟩ Kodukohvikud tõmbasid Tõrva suve käima

«Meil on metslooma šašlõkk, põdra süda jahimehe moodi, lapsed saavad nautida kalasuppi, on erinevaid kooke, jäätisekokteili ja, mis on huvitav, on piparmündimaitseline õlu, koduõlu, mida iga päev ei saa,» luges Karjatnurme külakohviku perenaine Margit Kolju ette oma menüü ja joogikaardi.