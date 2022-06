Homme lehvivad raudteejaamades leinalindid

Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul on hirmutav, et 81 aastat tagasi toimunu puhul saab tõmmata paralleele tänasega: «Me ei tohi unustada, et minevikus toimunud koledused võivad korduda. Valus on kuulda lugusid ukrainlastest, kes on vägisi oma kodudest viidud ja jõuavad pärast raskeid emotsionaalseid ja füüsilisi vintsutusi meie riigi piirile, vaba maailma künnisele. Need on inimesed, kes ei soovi muud kui elada iseseisval ja vabal maal. Nagu meiegi praegu ja nagu juuniküüditamise ohvrid 81 aastat tagasi.»