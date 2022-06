Otepää üürielamule pannakse nurgakivi

«Üürikorterite vähesusest Otepääl on räägitud aastaid ja praegune olukord on üürikorterite põuda ainult suurendanud. Korterivõimalust on tarvis siia tööle tulevatele õpetajatele ja teistele Otepääle vajalikele spetsialistidele,» sõnas vallavanem Jaanus Barkala. «Üürihuviliste puudust meil ei ole, sest inimesed on ennast aktiivselt järjekorda pannud ja uusi soovijaid üha lisandub.»