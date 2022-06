Talvepealinna suvehooaja avab pargipidude sari

Otepää Kultuurikeskuste loomejuht Kaidi Pajumaa märkis, et pargipidude sari sai alguse juba eelmisel aastal. «Ühistes aruteludes kujunes välja, et suveperioodil võiks kultuurimaja pargis olla kolm tantsuõhtut, mis on heaks täienduseks muudele suvistele Otepää kultuuri- ja spordisündmustele,» ütles Kaidi Pajumaa.