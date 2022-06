Avanes nõukogude võimu kuritegusid koondav veebileht

Murtud Rukkilille Ühingu esimehe ja OVWB Eesti esindaja sõnul näitab Venemaa agressioon Ukrainas, kuidas ajaloo ümberkirjutamine ning tehtu eitamine viib inimsusevastaste kuritegude kordumiseni. «Me näeme, kuidas Ukrainas ja Ukraina rahva vastu kordub genotsiid, mis on äravahetamiseni sarnane Balti riikides toime pandule. Venemaa Föderatsiooni kuriteod on otseselt seotud nende riikliku poliitikaga, mis eitab toimepandut ja vastutust kuritegude eest. Me saame selle vastu võidelda mäletades ja infot jagades,» ütles Uibo. «Sealhulgas tuleb lisaks meie enda järelkasvule olulisel määral harida meie venekeelset elanikkonda ning lääneriike, kellel Ukraina sõjast hoolimata on säilinud teatud sinisilmsus Putini suhtes.»

OWVB veebilehe eesmärk on ülevaatlikus vormis pakkuda ühest kohast leitavat infot Nõukogude võimu korda saadetud inimsusvastased kuritegudest Balti riikides perioodidel 1940-1941 ja 1944-1991. Praegu on veebilehel olemas osad, mis käsitlevad esimest okupatsiooniperioodi, küüditamisi, metsavendlust ning kollektiviseerimist. «Lisaks punaterrorile, mis toimus Stalini ajal, soovime me edaspidi lisada ka alateemad, mis käsitlevad Nõukogude repressiivsüsteemi kuritegusid poliitiliste vastaste ning meie kultuuride suhtes. On oluline meeles pidada, et Nõukogude kuriteod ei lõppenud Stalini surmaga, vaid jätkusid kuni okupatsiooni lõpuni,» ütles Uibo, kelle sõnade kohaselt on kavas veebilehte sisu osas pidevalt täiendada. «Materjali selleks andis Nõukogude okupatsioon paraku ohtralt.»