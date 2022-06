Eestimaa kagunurgas on oodata tugevat äikest

Ühes sajuga on kohati äikest. Seoses sellega on ilmateenistus andnud ka hoiatuse.

Eriti tugevat äikest on oodata Kagu-Eestis: Võru- ja Põlvamaal. Nendele maakondadele on antud lausa teise taseme hoiatus, mis tähendab, et ilm on ohtlik ja võib esineda tavatuid ilmastikunähtusi. Tasub olla väga tähelepanelik, jälgida pidevalt ilmaprognoosi ning olla teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud.