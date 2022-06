Ka Võrru, Valka ning Põlvasse tulevad avalikud varjumiskohad

«Muutunud julgeolekuolukord Euroopas ja sõda Ukrainas on näidanud selgelt, kui oluline on inimeste ja riigi kriisideks valmisolek ning elanikkonnakaitse roll riigikaitses. Julgeoleku tugevdamine on tervikülesanne ning seetõttu eraldas valitsus Siseministeeriumile 2022. aasta lisaeelarvega 62 miljonit eurot. Sellest 23 miljonit läks elanikkonnakaitse ja sisejulgeoleku tugevdamiseks. Lisaks tegi valitsus aprillis otsuse eraldada elanikkonnakaitse tugevdamiseks täiendavad 30 miljonit eurot ka 2023. aastasse,» märkis kaitseminister Kalle Laanet siseministri ülesannetes. «Lisarahastuse esimesed tulemid on ka vaikselt valmimas ning täna sai Tallinnas tähistatud esimene varjumiskoht,» ütles minister.

Esialgu on pealinnas välja valitud 23 avalikku varjumiskohta, mis tähistatakse märgistega juunikuu jooksul. Esmaste avalike varjumiskohtade valikul on peetud silmas, et need kuuluksid kohalikule omavalitsusele, tehnilise seisukorra kontrollis üle Päästeamet.

Küll aga saavad avalikud varjumiskohad peatselt välja valitud ja märgistatud ka teistes suuremates linnades. Nagu sõnas päästeameti kommunikatsiooniosakonna nõunik Berit-Helena Lamp, kuuluvad nende hulka kindlasti ka Võru, Valga ning Põlva. «Selleni on plaanis jõuda 2022. aasta teises pooles,» täpsustas ta. Kohtade valikul on lähtutud sellest, et ruum oleks vähemalt 100 ruutmeetrit suur ning vastaks mitmetele ohutust tagavatele tingimustele.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu sõnul on nelja suurema linna avalike varjumiskohtade välja selgitamine alles algus, need tuleb leida, kontrollida ja tähistada ka teistes linnades. Avalike varjumiskohtade ettevalmistamisega paralleelselt on töös ka sireenidel põhineva ohuteavitussüsteemi loomine.

Tammearu lisas, et lisaks majade ja tehnikaga tegelemisele on sama oluline ka tegeleda inimestega. «Igaüks peab teadma, kuidas ennast ja oma lähedasi ohu eest kaitsta. Mida ta peab enne ära tegema, et kriisiks valmis olla ning kuidas käituma, kui mingi oht parasjagu ähvardab. Elanikkonnakaitsel ongi neli tasandit – inimene, kogukond, omavalitsus ja riik. Kui igaüks teeb ära enda osa ja veel natuke, siis oleme valmis igaks kriisiks,» ütles Tammearu.

Avalikud varjumiskohad on mõeldud ohu korral kõigile abivajajatele ning need on tähistatud tsiviilkaitse märgiga. Varjumiskohtade asukohad peavad olema teada nii omavalitsustele kui ka elanikele.