Uuring aitab linnadel ja valdadel sihte seada

Rahandusministeeriumi läbi viidud küsitluse käigus esitatud küsimusele «Kui rahul te olete kohaliku omavalitsusega kui kohaga, kus elate?» vastas 86 protsenti võrulastest, et on rahul või pigem rahul. Tegu on paremuselt teise tulemusega uuringus osalenud 76 Eesti omavalitsuse lõikes. Nelja protsendiga jäädi alla vaid Muhu vallale.