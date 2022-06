Lõuna-Eestis on oodata nii vihma, äikest kui tugevat tuult

Eri maakondade kohta kehtivad aga erineva sisuga hoiatused. Kõige hullemaks võib ilm kujuneda Tartu, Jõgeva, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Nendes maakondades võib mitmel pool sadada tugevat vihma, saju hulk ulatub kuni 25 mm. Ühes sajuga on kohati äikest. Keskpäeva paiku tugevneb loodetuul puhanguti 15-17 m/s.

Põlva- ja Võrumaal on oodata küll tugevat vihmasadu ja esineda võib ka äikest, kuid tugeva tuule hoiatust nende maakondade kohta ilmateenistus tänaseks andnud pole. Seevastu Valgamaa kohta on antud hoiatus, et sealgi lõõtsub loodetuul keskpäevast alates mõnda aega puhanguti 15-17 m/s.